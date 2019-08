Allarme per un escursionista sul passo del Faiallo, intervento di vigili del fuoco e soccorso alpino

Varazze. Agg ore 14,45: E’ stato rintracciato e recuperato l’escursionista che dalle 12 risultava disperso nei sentieri della zona del Passo del Faiallo. Dopo ore di ricerca, i vigili del fuoco e i tecnici del soccorso alpino e speleologico lo hanno finalmente individuato aiutandolo a ritrovare la strada per rientrare da dove era partito.

E’ scattato l’allarme poco fa per un escursionista che ha perso l’orientamento lungo i sentieri del Passo del Faiallo, sulle alture del’entroterra ligure ai confini tra le province di Savona e Genova.

Secondo quanto appreso, l’uomo, che si trovava nel rifugio “Nuvola sul Mare”, è uscito questa mattina per una gita nei boschi della zona, ma ad un certo punto non ha saputo trovare la via del ritorno.

A quel punto ha fatto scattare la richiesta di soccorso.

Sul posto sono al momento impegnati personale del soccorso alpino e i vigili del fuoco del distaccamento di Varazze. I soccorritori dovrebbero comunque a breve rintracciare l’escursionista, che ha fornito le coordinate della sua posizione, in una zona comunque abbastanza impervia.

E’ in buona salute, per lui solo tanto spavento per essersi perso nella fitta boscaglia.