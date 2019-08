Albissola Marina, il 3 agosto inaugura la mostra di Nicolò Poggi e Lina Poggi Assalini

Albissola Marina. Sabato 3 agosto, alle 19 presso il MuDA Centro Espositivo in via dell’Oratorio, nell’ambito della 14esima edizione del “Festival Internazionale della Maiolica” e di un progetto dedicato ad aspetti della storia della ceramica ligure, si inaugura la mostra “Nicolò Poggi e Lina Poggi Assalini. Tradizione ed innovazione in ceramica” a cura di Carla Bracco, Monica Bruzzo e Federico Marzinot, progettata dall’associazione Lino Berzoini, con il contributo del Comune di Albissola Marina e di Coop Liguria.

“Con queste due esposizioni e con le due conferenze di approfondimento, l’amministrazione di Albissola Marina, vuole porre l’accento su di un periodo storico della nostra produzione ceramica ancora poco esplorato. L’evento prende spunto dalla riscoperta del gruppo di stampi in gesso in giacenza presso l’antica fornace di Nicolò Poggi in via Isola e da un nucleo importante di documenti d’archivio e di foto d’epoca mai esposti prima d’ora. Attraverso gli studi si riscopre quindi, una straordinaria dinastia di ceramisti, i Poggi”.

Con l’esposizione di oltre settanta opere viene illustrata, infatti, la vicenda della manifattura Poggi dalla seconda metà dell’Ottocento agli anni Settanta del secolo scorso. Alla realizzazione della mostra, visitabile fino al 20 ottobre, sono stati attori principali Nicolò Poggi e Lina Poggi Assalini.

“Nello specifico, le due figure di Nicolò Poggi, per l’innovazione che ha introdotto nelle sue manifatture e di Lina Assalini, vivace creativa del suo tempo, ma soprattutto donna imprenditrice, come poche nella storia della nostra città, raccontano, attraverso la loro storia, la storia di un intero e lunghissimo percorso artistico che ci riguarda ancora in modo profondo”.

“L’operazione, grazie all’associazione Berzoini, agli studi e alla curatela di Carla Bracco, Monica Bruzzo e Federico Marzinot, diventa un interessante viaggio attraverso il tempo, ma anche l’occasione di riflettere sulla qualità del prodotto che siamo sempre stati in grado di realizzare e di come, ancora oggi, le nostre manifatture, continuano a tenere altissimo il livello di produzione. Importante guardare al passato quindi, ma con uno sguardo sempre rivolto al futuro e al nostro bellissimo presente, che vanta, ancora oggi, di artigiani dalle indiscusse abilità”.

La mostra sarà visitabile da martedì a domenica con fascia oraria 10-12 e 17-19. Dal 10 settembre l’orario pomeridiano varierà in 16-18.

Un secondo aspetto del medesimo progetto sarà illustrato nella mostra “Ceramiche liguri tra fine Ottocento e inizio Novecento. Le fornaci storiche savonesi ed albisolesi”, allestita presso la Fornace “Alba Docilia” di Albissola Marina dal 7 settembre al 6 ottobre.

All’approfondimento di alcuni aspetti di entrambe le mostre verranno dedicate due conferenze a cura di Carla Bracco, Monica Bruzzo e Federico Marzinot.