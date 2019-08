Albisola Superiore. Grande partecipazione per il secondo appuntamento di #inspiaggiasenzafiltri, la campagna di sensibilizzazione e raccolta di mozziconi di sigaretta abbandonati sull’arenile, realizzata a cura del Progetto Siproimi del Comune di Albisola Superiore e con il patrocinio di Assonautica Savona.

La campagna contro l’abbandono dei mozziconi fa parte di un progetto di sensibilizzazione per la diffusione delle buone pratiche a tutela del mare, che rientra nel PORT-5R, progetto europeo di cui Assonautica Provinciale di Savona è partner, finalizzato alla gestione sostenibile dei rifiuti nei porti del Mediterraneo. Nell’ambito del progetto, Assonautica intende posizionare negli specchi acquei che ha in concessione dei bidoni “Seabin” aspira rifiuti galleggianti ed idrocarburi ed installare in area portuale dei compattatori di plastica, con ricompensa, per disincentivarne l’abbandono e dei distributori di acqua depurata per ridurre il consumo di bottiglie usa e getta.

Durante la mattinata tutti i volontari presenti, muniti di bottiglie di plastica vuote e guanti, hanno raccolto i mozziconi di sigaretta abbandonati sull’arenile delle spiagge libere poste nella zona di levante del Comune di Albisola Superiore. Anche queste bottiglie, insieme a quelle frutto della raccolta di martedì 20, verranno conservate per l’organizzazione di un’iniziativa di educazione ambientale in collaborazione con le scuole.

Il prossimo appuntamento sarà martedì 3 settembre, alle ore 9, in piazza Chiesa. Appuntamenti finali il 10 e il 17 settembre.