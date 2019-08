Albisola, commercio abusivo e occupazione di suolo pubblico: interventi della polizia locale per il decoro urbano

La polizia locale di Albisola Superiore impegnata nella stagione estiva 2019 su diversi fronti in materia di decoro urbano: nel mese di luglio, da parte della polizia municipale sono state effettuati servizi di prevenzione, mirati alla verifica delle occupazioni pubblico soprattutto nelle aree e zone di maggior afflusso turistico come vie del centro storico (via IV Novembre — via Colombo) di pubblici esercizi (tavolini e sedie) e commercio al dettaglio — esercizi di vicinato per esposizione di merce al di fuori delle autorizzazioni rilasciate di occupazione suolo pubblico dall’ufficio commercio con l’invito nelle situazioni critiche di adeguarsi alle prescrizioni delle autorizzazioni.

“L’attività di prevenzione per il decoro urbano fortemente voluto dall’amministrazione comunale con l’assessore Luca Ottonello ha riscosso molto successo – spiega il vice comandante della polizia municipale Ombretta Colombo, che ha coordinato le operazioni – nel complesso la situazione riscontrata risultava in regola, mentre al secondo passaggio le situazioni al limite della regolarità si sono adeguate al rispetto delle metrature, evitando cosi eventuali sanzioni”.

Nel mese di agosto la polizia locale continueranno al controllo delle occupazioni abusive di suolo pubblico nell’ambito dell’action day nella giornata del 18 luglio 2019, contro il commercio su area pubblica non autorizzato, la polizia locale durante il controllo effettuato in spiaggia ha elevato due verbali contestando ai trasgressori, l’attività di commercio su area pubblica senza essere in possesso dell’autorizzazione, prevedendo anche il sequestro amministrativo della merce.

“Sono molto soddisfatto dell’attività svolta dalla polizia locale perché si tratta di un’iniziativa concordata e pensata per verificare la regolarità delle situazioni degli esercizi commerciali a tutela di coloro che rispettano le regole e con l’intenzione di migliorare anche il decoro urbano poiché per una località che vuole essere turistica anche l’ordine è un biglietto da visita importante” commenta l’assessore al Turismo Luca Ottonello.