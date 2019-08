Albisola, bisarca perde auto all’uscita del casello: caos viabilità

Albisola Superiore. Disagi questo pomeriggio ad Albisola Superiore, proprio all’altezza del casello autostradale in un tratto viario molto trafficato in queste settimane agostane.

Una bisarca, infatti, poco dopo l’uscita dal casello albisolese, ha perso parte del suo carico, con alcune della auto che trasportava finite sulla carreggiata, bloccando così la viabilità, andata in tilt a seguito dell’incidente.

Stop alla circolazione viaria, con l’intervento della polizia municipale di Albisola Superiore. Solo con la messa in sicurezza del carico e il ripristino delle condizioni di sicurezza della strada la situazione di caos è rientrata, non senza malomori e mugigni per l’accaduto.

E sui social è stato ricordato che un episodio simile era già successo un mese fa a Savona, in via Stalingrado.