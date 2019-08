Albisola Superiore. Incidente nella serata di ieri, poco dopo le 23, in via Alessandria ad Albisola Superiore dove l’auto su cui viaggiava una coppia di anziani si è ribaltata sul fianco del lato del guidatore.

Per soccorrere i due occupanti della vettura, ottantenne lui e settantenne lei, sono intervenute le ambulanze della Croce Verde di Albisola e i vigili del fuoco. Fortunatamente le condizioni dei coniugi non erano preoccupanti e sono stati accompagnati entrambi, in via precauzionale, all’ospedale San Paolo di Savona in codice giallo.

Ancora da chiarire invece la dinamica esatta dell’incidente: sembra che a causare il ribaltamento sia stata un’improvvisa sterzata del guidatore dovuta forse all’esigenza di evitare un altro veicolo oppure un ostacolo.

Poco prima delle 23, stavolta a Savona, si era verificato anche un altro incidente, in corso Tardy e Benech, dove il conducente di un’auto ha perso il controllo ed è finito contro altre quattro vetture parcheggiate lungo il viale. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito in modo grave, ma i danni causati ai veicoli sono stati ingenti.