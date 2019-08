Alberto Araldo, eccellente ottavo posto ai campionati del mondo di va’a

Varazze. Grande obiettivo raggiunto da Alberto Araldo ai campionati del mondo di va’a (canoa polinesiana) a Mooloolaba, nel Queensland, in Australia nella categoria V1 (va’a monoposto open).

Alberto ha conseguito uno splendido ottavo posto, giungendo immediatamente dietro ai mostri sacri del Pacifico, peraltro tutti atleti professionisti, alla fine di una gara estenuante su un percorso molto tecnico con un vento laterale di 10/12 nodi sviluppato su un tragitto di 16 chilometri.

L’atleta savonese, in forza al Varazze Club Nautico, ha concluso la sua fatica con il tempo di 1 ora 36 minuti. “Gara molto dura, molto tecnica – ha dichiarato Araldo -. Il livello era molto alto, con i più forti atleti al mondo. In mezzo c’era molto vento, un’andata downwind e un ritorno in upwind. Sono molto soddisfatto della mia gara. La qualità dell’allenamento italiano si è rivelata molto efficace. Vorrei ringraziare Luciano Bonfiglio e Claudio Schermi che mi hanno permesso di venire qua a partecipare a questi campionati del mondo di va’a; ringrazio il mio preparatore atletico Alberto Guglielmino, il Varazze Club Nautico e la mia famiglia”.

Grande felicità da parte dello staff tecnico della Federazione Italiana di Canoa e Kayak. Il presidente Fick Luciano Bonfiglio ed il presidente del Comitato Sport per Tutti Fick Claudio Schermi sono stati svegli tutta la notte per stare

vicino al team azzurro in Australia. Ad Alberto sono arrivati molti complimenti, dalle autorità del Comune di Savona, dall’Università di Genova Campus di Savona e da numerosi atleti italiani.