Albenga, viene colpito da una bottigliata in discoteca: gli amici danneggiano una vetrata dell’ospedale

Albenga. Nottata pre-Ferragosto super movimentata per i carabinieri della compagnia di Albenga e il personale del 118, costretti a fare la “spola” tra i locali notturni della riviera di Ponente per via di numerosi, spiacevoli episodi.

In una discoteca della zona è stato denunciato il furto di uno smartphone, ma a tenere impegnate le forze dell’ordine sono stati soprattutto episodi di violenza all’interno dei locali notturni.

Fatto più significativo è quello che ha visto protagonista, suo malgrado, un giovane colpito alla testa da un altro con una bottigliata.

Immediata la chiamata ai soccorsi. Il ragazzo, accompagnato dagli amici, è stato trasportato in ospedale. Una volta lì, però, sono stati gli amici che erano con lui a dare in escandescenze.

Probabilmente sotto i fumi dell’alcool e, complice l’adrenalina, si sono alterati perché il personale medico non avrebbe visitato immediatamente l’amico ferito e hanno pesantemente danneggiato una vetrata del pronto soccorso.

A quel punto sono intervenuti nuovamente i carabinieri, che li hanno identificati. Risponderanno dei reati di cui si sono resi protagonisti, al momento al vaglio degli inquirenti.