Albenga, ufficiale il tesseramento di Leonardo Di Salvatore

Albenga. L’A.S.D. Albenga 1928, comunica di aver perfezionato l’accordo per le prestazioni sportive di Leonardo Di Salvatore, attaccante (classe ’99), nell’ultima stagione in forza al Fossano (Eccellenza Piemonte, girone B), dove ha conquistato la promozione in SerieD.

Goal e buone indicazioni nel test con la Juniores della San Filippo Neri.

Gli Ingauni hanno incontrato per un allenamento congiunto la formazione Juniores della San Filippo Neri.

Mister Solari ha colto l’occasione per far ruotare tutti gli uomini a disposizione, traendo indicazioni utili in vista dei primi impegni ufficiali della stagione.

Buona la prestazione offerta dalla squadra, con bomber Gianni Di Pietro ed il neo arrivato Leonardo Di Salvatore tra gli elementi apparsi alquanto pimpanti.

Tra i giocatori in prova buona la prova degli attaccanti Salvatore Ruffo (classe ’94) e dell’argentino Facundo Marquez (classe ’96).

Si sono ricordate le vittime del crollo del Ponte Morandi, ad un anno da quel tragico avvenimento. Alle 11.36 in punto le squadre in campo si sono fermate per rendere omaggio, con un minuto di silenzio, alle 43 persone che hanno perso la vita il 14 agosto 2018.

Ai giocatori, seguiti in prima persona dalla presidente Claudia Fantino sono stati concessi due giorni di riposo. La ripresa delle attività è fissato per sabato mattina (ore 10.00) presso lo Stadio “OlmoFerro” di Celle Ligure, sede di un allenamento congiunto contro la compagine locale, che milita nel campionato di Promozione.