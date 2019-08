Albenga, Tomatis incontra il Rotary Club per “tracciare le basi per una collaborazione duratura”

Albenga. Il sindaco Riccardo Tomatis ha incontrato alcuni rappresentanti del Rotary Club Albenga “tracciando le basi per una collaborazione duratura volta alla realizzazione di iniziative atte ad avere carattere di continuità sul territorio”.

Alla riunione, oltre al sindaco, erano presenti il presidente del Rotary Claudio Dodero, il presidente eletto Anna Maria Rebuttato, il prefetto Monica Vazio e il consigliere Luigi Scola.

In occasione, Dodero afferma: “Il nostro obiettivo è quello di concentrare il nostro impegno sul sociale, instaurando una maggiore collaborazione con gli altri soggetti del volontariato locale. Si tratta di aspetti che già in passato abbiamo sviluppato con successo, in particolare proprio ad Albenga dove, durante la ‘giornata del respiro’ abbiamo realizzato oltre cento spirometrie gratuite”.

Il sindaco Riccardo Tomatis: “Il Rotary Club Albenga comprende fra i propri soci uomini e donne impegnati nelle aziende e nelle professioni qualificate del territorio che offrono le proprie competenze ed il proprio tempo nello spirito del service, per aiutare gli altri. Credo che dando seguito con continuità alle iniziative che vengono proposte si possa avere una ricaduta efficace sull’intero comprensorio”.

Queste ed altre iniziative (alcune relative alle tematiche di salute e prevenzione, altre per la valorizzazioni delle eccellenze archeologiche del territorio o per la promozione della cultura e di aspetti legati al sociale) – è stato detto – verranno portate avanti in sinergia con altre realtà locali.

Presto verranno presentati nel dettaglio gli appuntamenti già a calendario per i prossimi mesi.