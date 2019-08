Albenga, test in famiglia, mister Solari: “Una buona sgambata”

Albenga. Prosegue la preparazione dell’Albenga di mister Matteo Solari in vista della prossima stagione. E’andata in scena, seppur a ranghi ridotti, la prima amichevole stagionale, un test in famiglia, disputato allo stadio “Annibale Riva”, che ha visto sfidarsi i componenti della rosa divisi i due squadre.

Tre goal per parte e tante buone indicazioni per mister Solari, che ha commentato così quanto mostrato dai suoi giocatori: “Una buona sgambata, arrivata dopo giornate di duro lavoro. Sono molto contento per quello che i ragazzi hanno fatto sino ad oggi. Abbiamo lavorato forte dal punto di vista atletico, ma questa squadra ha anche già mostrato di avere tanta qualità”.

La ripresa degli allenamenti è fissata per lunedì 12 agosto, mentre nella mattinata di mercoledì (ore 11) è previsto un nuovo test amichevole contro la compagine Juniores della San Filippo Neri.