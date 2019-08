Albenga. Successo per Calici di Stelle, l’evento svoltosi ieri sera sul lungomare di Albenga. Questa iniziativa ha permesso ai molti turisti presenti di entrare in contatto con alcune importanti cantine locali come: Azienda Anfossi, Bio Vio, Cascina Feipu dei Massaretti, La Vecchia Cantina, Ronco Daniele, Malandrone Vini e Peirano Bibite.

Il Movimento Turismo del Vino e Città del Vino – l’associazione dei comuni vitivinicoli d’Italia di cui anche Albenga fa parte – si sono uniti per realizzare un evento che ha coniugato sapori, prodotti, territorio, musica, cultura e divertimento, il tutto con uno scopo benefico.

I proventi derivanti dalla vendita dei calici, infatti, saranno devoluti ad AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla – Sezione di Savona.

Oltre agli stand, alle bancarelle e ai prodotti del territorio, Marisa Fagnani (alla chitarra e voce) e Silvano Manco (al contrabbasso) hanno intrattenuto il pubblico ammirato nell’ascoltare i brani portati da questi artisti in piazza Marconi.

La serata si conclusa con lo spettacolo pirotecnico in zona Foce.