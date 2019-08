Albenga. Questa mattina il presidente del Credito Sportivo Andrea Abodi ha raggiunto Albenga per effettuare un sopralluogo allo stadio Riva, al campo Massabò e alla pista ciclabile per il progetto di prolungamento della stessa verso le frazioni di Leca e Bastia.

Abodi, che è stato direttore marketing della filiale italiana del Gruppo McCormack, azienda specializzata nell’organizzazione di grandi eventi, dal 2010 ed è stato presidente della Lega calcio di Serie B, è stato accolto dal sindaco Riccardo Tomatis, l’assessore Silvia Pelosi, i consiglieri Raiko Radiuk e Mirco Secco, il presidente del consiglio comunale Diego Distilo e i dirigenti comunali Lauretti e Salvatico.

Foto 3 di 3





Durante l’incontro si è parlato delle possibilità messe a disposizione da parte del Credito Sportivo a sostegno, in particolare, degli Enti Pubblici. Afferma il presidente Abodi: “E’ importante manifestare concretamente l’interesse del Credito Sportivo nei confronti delle realtà locali prendendo visione concretamente delle opportunità e degli spazi di crescita degli impianti presenti, ciò soprattutto in una terra come la questa che ha bisogno di attenzioni cure e che si presta al servizio del cittadino e del turista”.

“Vogliamo cercare di mettere in condizione l’Amministrazione comunale di avere gli strumenti necessari per raggiungere importanti obiettivi soprattutto per il miglioramento delle strutture partendo dai temi fondamentali che sono la messa in sicurezza, l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’accessibilità e l’efficientamento energetico”, ha concluso.

Il presidente Abodi si è recato poi allo stadio Riva dove, proprio grazie al Credito Sportivo, l’amministrazione è riuscita a realizzare il campo in sintetico e dove sono in progetto altri importanti interventi esplicitati in particolare dall’imprenditore Colla.

Successivamente il sindaco Riccardo Tomatis ha avuto modo di parlare ad Abodi del progetto relativo al prolungamento della pista ciclabile da Albenga a Leca e Bastia.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Questo intervento potrebbe essere finanziato attraverso il bando ‘Comuni in pista 2019’ predisposto dal Credito Sportivo. Si tratta di un progetto importante sotto molteplici punti di vista quello ambientale, turistico, di mobilità e viabilità”.

Come già sottolineato quest’opera, oltre ad essere particolarmente importante per la viabilità alternativa della Città di Albenga, aspetto che l’Amministrazione Comunale intende curare e promuovere, sarà fondamentale anche in prospettiva turistica. Questo tratto di pista ciclabile, infatti, potrà congiungersi all’arteria della Ciclovia Tirrenica che dalla costa si sposta verso l’entroterra.

Andrea Abodi ha effettuato, infine, un sopralluogo al campo Massabò in vista di eventuali interventi futuri di miglioramento.

“Per noi oggi è una giornata importante – conclude il sindaco Tomatis a termine del sopralluogo – ricevere la visita del Presidente è un onore e riscontrarne l’assoluta disponibilità ci riempie di entusiasmo. I nostri obiettivi sono quelli di continuare ad intervenire sui nostri impianti sportivi per renderli sempre più accessibili e fruibili”.