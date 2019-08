Albenga, sono “I Spantegai” i vincitori della Sagra du Burgu di Bastia 

Albenga. È “A Cantina di Spantegai” la vincitrice del Premio Stella Miglior Cantina della Sagra du Burgu 2019. Domenica 25 agosto, nella suggestiva location della frazione di Bastia d’Albenga, si è svolta la quarta serata della manifestazione, celebrazione delle eccellenze enogastronomiche del territorio, già vincitrice del premio FestivalMare di Miglior evento della Liguria, organizzata dalla associazione Bastiamoci in collaborazione con la Parrocchia SS. Annunziata, con il patrocinio del Comune di Albenga e della Regione Liguria.

Nella piazza principale, con la conduzione di Domenico Pizzo, alla presenza degli organizzatori e del vice sindaco di Albenga Alberto Passino, si è tenuta la cerimonia di premiazione.

Dopo quattro serate all’insegna del buon mangiare e del buon bere, con migliaia di visitatori per la sagra, ad aggiudicarsi l’ambito premio di Miglior Cantina, raccogliendo il testimone dalla cantina de Cà Mea vincitrice nel 2018, I Spantegai, “nel rispetto dei criteri di valutazione complessivi relativi a qualità del cibo, attenzione al vino, alla birra e relativo abbinamento ai piatti, allestimento dello stand, accoglienza verso il pubblico, organizzazione generale, pulizia, per aver sintetizzato i concetti di tipicità, territorio e tradizione”, come sancito dalla giuria tecnica. Menzioni speciali anche per Cantina BioVio e Sutta Cà du Bergé, più volte vincitori in passato, “in grado di mantenere standard altissimi già mostrati in precedenza”.

Premio “Rosy” al miglior piatto ligure al Coniglio alla Ligure della Cantina de le Gonfie Sutta Cà du Bergé. Premio “Domenico” per il Miglior Cocktail alla cantina Tadò San Benardu. Premio alla Cantina più Originale/Creativa alla cantina A Loggia de Santin de Margaritta, per il menù completamente differente rispetto all’offerta della sagra.

A comporre la speciale giuria 2019, Alessandro Berta, direttore Unione degli Industriali della provincia di Savona, Paolo Calcagno, titolare dell’omonima azienda agricola di Celle Ligure, Valentina Evelli, giornalista di Repubblica e La7, Massimo Fornasier, operatore video, Linda Miante, firma del Letimbro e titolare di BlogGoal.it, Sergio Rossi, il cucinosofo, esperto di storie e culture del cibo e della cucina, Gilberto Volpara, giornalista di Primocanale, coordinati dai segretari di giuria Cristiano Bosco e Mattia Righello.