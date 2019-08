Albenga, premio dei Leoni a mons. Giovanni Battista Gandolfo

Albenga. Con lo spettacolo di domenica 18 agosto in Piazza dei Leoni ad Albenga si è conclusa la manifestazione “Concertando tra i Leoni” 2019. Le note finali, per un dovuto omaggio a De Andrè, hanno salutato il numerosissimo pubblico intervenuto.

Presenti le massime autorità cittadine e della Diocesi.

Il concerto della Camerata Musicale Ligure (Giovanni Sardo Direttore Artistico della manifestazione al Violino, Josè Scanu e Simone Mazzone alle Chitarre e Marco Moro al Flauto), affiancati da Sabine Spath al Mandolino, Daniele Ducci al Contrabbasso e Maurizio Pettigiani alle Percussioni, ha visto nella parte centrale della manifestazione la consegna del Premio dei Leoni 2019 a Mons. Giovanni Battista Gandolfo.

Queste le motivazioni:

“Il premio di quest’anno viene conferito a Monsignor Giovanni Battista Gandolfo, per il suo impegno costante all’interno della diocesi e sul territorio nazionale. Attualmente direttore della biblioteca diocesana, Monsignor Gandolfo, dottore in teologia pastorale con specializzazione in Teologia dell’arte, è Consulente ecclesiastico nazionale dell’Unione Cattolica Artisti Italiani (UCAI). Nel campo della cultura ha ricoperto il ruolo di responsabile diocesano del Servizio per il progetto culturale e Vicario episcopale per l’evangelizzazione, la cultura e le comunicazioni sociali della diocesi di Albenga-Imperia. Nel 2008 è stato nominato Presidente e Responsabile del Comitato per gli interventi caritativi per il Terzo Mondo della CEI. Poeta e critico letterario, grande appassionato d’arte dalla personalità attenta e discreta, ha curato e dato alle stampe numerose pubblicazioni, in cui ciò che spicca è la sua innata sensibilità. La scelta di conferire questo premio a Monsignor Gandolfo genera, oltre che dalla sua insindacabile e instancabile opera di educazione e divulgazione in ambito culturale, alla sua volontà di sostenere e portare avanti la manifestazione che stiamo apprezzando in questi giorni e che riscuote grande successo. A lui va il merito di averci creduto fino in fondo.”

A conclusione della consegna anche la cantante Stefania Fratepietro che, in qualità di ex Premio dei Leoni, ha voluto omaggiare Mons. Gandolfo e il pubblico con un brano di De Andrè tratto dal suo ultimo spettacolo.

I tre bis finali e le ovazioni del pubblico fanno ben sperare per un grande futuro di questa manifestazione entrata a far parte stabilmente nello scenario cittadino degli appuntamenti culturali di alto livello.

Prossimo appuntamento di quest’anno nella cornice più ampia di Arte tra i Leoni, la presentazione il 22 agosto alle ore 21 del libro “Quello che non c’e'” di Maurizio “Pupo” Bracali.

“Il ringraziamento, oltre che di Giovanni Sardo, della Presidente UCAI di Albenga Elena Scuritti a tutte le autorità e i volontari che hanno collaborato alla grande riuscita della manifestazione” affermano dal Comune albenganese.