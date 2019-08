Albenga, messa in sicurezza torrente Arroscia. Vio: “Regione deve finanziare l’intervento”

Albenga. Due le gravi alluvioni (13-16 novembre 2014 e 24 novembre 2016), che hanno colpito Albenga nel corso degli ultimi anni. Eventi calamitosi che hanno fortemente danneggiato anche l’argine del Torrente Arroscia in località Abissinia, frazione Bastia.

“Il Comune di Albenga, – ha spiegato il consigliere delegato per la frazione di Bastia Camilla Vio, – in entrambe le occasioni ha inviato le schede di segnalazione dei danni subiti alla Regione Liguria, Dipartimento Ambiente-Settore Protezione Civile ed Emergenza, senza ottenere, però, alcun riscontro”.

“In campagna elettorale è stato effettuato un sopralluogo in loco dagli assessori regionali Giampedrone e Mai insieme all’allora candidato sindaco Gerolamo Calleri. Ad oggi, nonostante l’argomento fosse tornato all’attenzione, la Regione non è ancora intervenuta”.

Alla luce di tutto questo, sarà proposto al consiglio comunale del prossimo 30 agosto di approvare l’ordine del giorno che impegni la Regione ad intervenire con la massima urgenza per porre in essere tale intervento.

“Prima ancora che come consigliere comunale oggi voglio parlare come cittadina residente a Bastia. Da tanto aspettiamo una risposta concreta da parte della Regione che, purtroppo, si è fatta sentire solo in campagna elettorale con tanto di sopralluogo degli Assessori Giampedrone e Mai in località Abissinia”, ha aggiunto Vio.

“Sono abituata a dire la verità e, anche a seguito degli attacchi subiti, sono felice oggi di poter sottolineare come gli uffici comunali si siano sempre mossi tempestivamente inviando le schede di segnalazione danni, senza, però, ottenere alcuna risposta”.

“Adesso la Regione deve trovare risorse e finanziare quello che è un intervento che essi stessi hanno riconosciuto essere di fondamentale importanza sia per il territorio che per la sicurezza dei cittadini, soprattutto in vista dell’imminente stagione autunnale” ha concluso.