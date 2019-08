Albenga. Ieri si sono svolti i festeggiamenti per la ricorrenza del 34° anno di fondazione della Lega Navale Italiana sezione di Albenga.

Nell’occasione sono stati premiati i giovani dei gruppi sportivi della Vela e della pesca e delle altre discipline. La serata è poi proseguita con il concerto dell’orchestra “Laura Fiori”.

“Quest’anno, a differenza di quelli precedenti, siamo usciti dalla nostra sede proprio per voler condividere con cittadini e turisti il nostro amore per il mare e le arti marinaresche e per evidenziare come la Lega Navale voglia sempre porsi sempre al servizio del cittadino” il commento del presidente Mauro Vannucci.