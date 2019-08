Albenga, intonaco pericolante e infiltrazioni nell’asilo. Si corre ai ripari: via ai lavori di manutenzione

Albenga. Cornicione e guaina di impermeabilizzazione dell’asilo nido da ripristinare completamente, e non solo: opere necessarie, anche per evitare il distacco di parti di intonaco e le infiltrazioni all’interno dell’edificio.

Siamo in piena estate, ma i giorni “corrono” veloci e, a sua volta, il Comune di Albenga corre ai ripari in previsione della riapertura dell’asilo nido Roberto di Ferro, situato in via Torino.

“L’immobile comunale sito in via Torino, sede dell’asilo nido, come verificato a seguito di più sopralluoghi, necessita di interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino completo del cornicione e della guaina di impermeabilizzazione, nonché sostituzione dei pluviali, delle converse e del sottogronda, onde evitare distacco di parti di intonaco e infiltrazioni all’interno dell’edificio”, si legge nella relativa delibera di giunta.

Per questi motivi è stato deliberato di approvare in linea tecnica il progetto relativo alla manutenzione straordinaria della copertura del plesso, per un costo complessivo di circa 152mila euro.