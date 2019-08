Albenga in lutto: è scomparsa la maestra Celestina Molle

Albenga. La Città delle torri, in lutto, piange la scomparsa di Celestina Molle (in Olivo), storica maestra ingauna (ha lavorato per anni nel plesso delle scuole di via degli Orti). Era anche nel gruppo Masci degli Scout di Albenga ed era legata in modo particolare ai Fieui di Caruggi.

È scomparsa all’età di 78 anni, lasciando l’amato figlio Ugo e la cugina Bruna. Era molto conosciuta, amata e benvoluta da tutti, come testimoniato dai tantissimi messaggi di cordoglio di conoscenti e, soprattutto, di suoi ex alunni.

Il rosario sarà recitato giovedì, alle 20,30, nella chiesa parrocchiale del Sacro Cuore dove, il giorno successivo (venerdì 16 agosto), alle 15,30, saranno celebrati i funerali.