Albenga. Il primo è arrivato alle tre e poi, via via, nel buio della notte si sono aggiunti tutti gli altri. Decine di persone in coda fin dall’alba in piazza del Popolo ad Albenga per poter lasciare la loro offerta a favore della Comunità di San Benedetto al porto di don Gallo e assicurarsi un posto per Ottobre De André, l’attesissimo evento organizzato dai Fieui di caruggi in collaborazione con il Comune.

“Ne siamo orgogliosi – chiosano i responsabili della manifestazione – prima di tutto per la risposta della gente che ormai si è davvero fidelizzata e poi per lo scopo benefico importante che si riesce a raggiungere”. Ma come è possibile prenotare “a scatola chiusa” , senza neppure sapere chi saranno gli ospiti a salire sul palco. La risposta la danno le persone in attesa, mentre la coda si allunga sempre di più: “I fieui di caruggi non ci hanno mai deluso e ogni volta sanno regalare momenti davvero emozionanti. Sarà così anche per questa edizione”.

L’età media dei fieui di caruggi è settanta anni: davvero un gruppo di arzilli vecchietti che in questi ultimi anni hanno portato ad Albenga personaggi di altissimo livello. Solo per citarne alcuni: Enrico Brignano, Fiorella Mannoia, I Nomadi, Roberto Vecchioni, Javier Zanetti, Michelle Hunziker, Teresa De Sio, Ron, Amedeo Minghi, Vittorio De Scalzi, Fausto Leali, Enrico Ruggeri, Cristiano De André, Milena Gabanelli, Enzo Iacchetti, Alberto Fortis, Francesco Baccini, Memo Remigi. L’vento è organizzato col patrocinio di Dori Ghezzi e Antonio Ricci e l’aiuto amichevole di Franco Fasano.