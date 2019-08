Albenga, il cane scappa in mare e per raggiungerlo rischia di annegare: soccorso bagnante

Albenga. Ha cercato di dare una mano alla figlia, alla quale era scappato il cane in mare, ma ha rischiato di annegare.

E’ successo nel pomeriggio di oggi nel tratto di mare davanti alla foce del fiume Centa, ad Albenga. L’uomo ha nuotato per alcuni metri ma è andato in grave difficoltà e sono dovuti intervenire tre bagnini e altri bagnanti per raggiungerlo e salvarlo.

Una volta portato a riva è stato soccorso dai militi della Croce Bianca di Albenga e dall’automedica del 118: dopo le cure da parte dei sanitari è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Non è in gravi condizioni: per lui e la figlia tanto spavento.