Albenga: Antonio Ricci agli Emys Award per “passare il testimone” a Enzo Vizzari

Albenga. Antonio Ricci, patron di “Striscia la Notizia” premiato nella prima edizione degli Emys Award, sarà presente questa sera sul Lungomare ingauno per il “passaggio del testimone” a Enzo Vizzari.

Vizzari, noto giornalista e Direttore delle Guide dell’Espresso, è, infatti, il vincitore della seconda edizione del premio che ha l’ambizione di ripetersi di anno in anno continuando a crescere nel nome dello Slow Tourism e della valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti.

L’appuntamento è per questa sera alle ore 21,30 in Piazza Marcone in una serata durante la quale si alterneranno sul palco i comici provenienti da Zelig, “Senso Doppio” e “Marta e Gianluca” presentati da Enrico Balsamo (showman, mago e ventriloquo) e momenti di cultura e valorizzazione delle eccellenze ingaune.

Ricordiamo che domani, sabato 10 agosto a partire dalle ore 21:00, sempre il Lungomare Doria – Cristoforo Colombo, ospiterà “Calici di Stelle”, l’evento estivo più atteso da enoturisti e amanti del vino.

La serata si concluderà con lo spettacolo pirotecnico in zona Foce alle ore 23:30.