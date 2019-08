Albenga, al via le iscrizioni per il soggiorno termale a Montecatini Terme

Albenga. Resteranno aperte fino al 10 settembre le iscrizioni per il soggiorno termale per anziani organizzato dal Comune di Albenga che si terrà dal 16 settembre al 29 settembre a Montecatini Terme.

La quota di partecipazione è di 570 euro per ogni partecipante in camera doppia. Il modulo di domanda per l’iscrizione potrà essere ritirato presso l’Ufficio Politiche Sociali – viale Martiri della Libertà n. 1 – 2° piano – nei seguenti orari: lunedì – mercoledì: dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e il giovedì pomeriggio: dalle ore 15.30 alle ore 17.30.

Ai soggiorni possono partecipare i cittadini che al momento della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti: aver compiuto 60 anni di età ed essere residenti in Albenga; essere in condizioni psicofisiche idonee alla partecipazione al soggiorno ed alla vita di comunità; non esercitare alcuna attività lavorativa; l’ammissione al soggiorno avverrà secondo l’ordine di numero di protocollo attribuito dal Comune dando priorità a coloro che non hanno partecipato al soggiorno negli ultimi due anni oppure, qualora vi siano posti disponibili, a coloro che non abbiano partecipato al soggiorno nell’ultimo anno.

I partecipanti riceveranno una conferma dell’avvenuta ammissione al soggiorno e le modalità di versamento della quota di partecipazione. L’Ufficio Servizi Sociali è a disposizione per ogni ulteriore informazione: tel. 0182-5685221/231.

“Dopo il successo dello scorso anno abbiamo voluto riproporre il soggiorno termale a Montecatini presso l’Hotel Universo. Si tratta di una iniziativa alla quale teniamo molto. I nostri anziani hanno la possibilità di stare insieme e passare alcuni giorni in una splendida località termale” spiega l’assessore Simona Vespo.