Albenga, aggiudicata la gara per i lavori di miglioramento sismico del liceo Bruno

Albenga. È stata aggiudicata la gara relativa all’affidamento dei lavori di miglioramento sismico del plesso scolastico sito in viale Pontelungo e sede del liceo Bruno. Per questo intervento il Comune ha ottenuto un finanziamento di 350 mila euro dal Miur nel febbraio del 2018.

A seguito dei rilievi effettuati per lo studio del progetto definitivo per la realizzazione dell’intervento sono emersi diversi elementi.

Per quanto riguarda l’edificio centrale la struttura è risultata resistente dal punto di vista strutturale ed è risultata rispondere in modo ottimale alle sollecitazioni dovute dal sisma. Questa parte di edificio, quindi, non richiede la realizzazione di particolari interventi. Per quel che concerne la palestra, invece, sebbene la struttura non ha evidenziato problemi di staticità, ha manifestato una vulnerabilità sismica.

L’intervento che verrà realizzato, quindi, prevede l’inserimento di strutture sismo-resistenti in acciaio, il rinforzo di alcuni pilasti e l’inserimento di due setti in calcestruzzo armato di collegamento tra due pilastri esistenti. I lavori dovrebbero durare, tra esecuzione dell’opera e collaudo, 90 giorni che decorreranno dall’affidamento dei lavori.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Abbiamo sempre dimostrato un grande interesse per i nostri giovani, per la scuola e per la sicurezza. Questo intervento sarà effettuato su un edificio di proprietà comunale grazie ad un finanziamento del Miur che siamo riusciti ad ottenere durante la passata amministrazione.”