Alassio, “stavolta mia moglie mi manda a funk”

Alassio. “Stavolta” la Croce Rossa di Alassio si presenta ed avvicina alla popolazione non in veste di soccorritore, ma in qualità di organizzatore di un divertente evento.

Col supporto organizzativo dell’agenzia REA Communication di Raf Denaro ha creato per il domani una serata in Piazza Partigiani che avrà inizio verso le ore 19,30 comprendente il “trucca bimbi” ad opera di Martina, la “baby disco” con Axter Dj, una sorpresa dance e a seguire il concerto del gruppo “stavolta mia moglie mi manda a funk”.

La conduzione sarà affidata al noto speaker Rinaldo Agostini.

.