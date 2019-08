Alassio. Incidente nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 18,30, sull’Aurelia, nel tratto che collega la Città del Muretto ad Albenga. A scontrarsi, per cause ancora da accertare, sono state due auto.

Una procedeva da Albenga in direzione Alassio mentre l’altra stava facendo il percorso inverso, quando si è verificato un violento impatto frontale.

Sul posto, la croce bianca di Albenga (2 ambulanze), i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Il bilancio è di due feriti non gravi, entrambi trasportati in ospedale per ricevere le cure del caso.

L’incidente ha paralizzato la viabilità, bloccando di fatto completamente, almeno al momento, l’Aurelia e generando lunghe code in entrambe le direzioni.