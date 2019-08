Alassio, restyling in vista per l’istituto alberghiero

Alassio. Quest’oggi il vice presidente della Provincia di savona con delega all’edilizia scolastica Francesco Bonasera, accompagnato dall’ingegner Franca Briano, si è recato ad Alassio per incontrare il vice sindaco Angelo Galtieri, l’assessore ai lavori pubblici Franca Gianotta e l’assessore alle politiche scolastiche Fabio Macheda.

Ad Alassio la Provincia gestisce l’immobile di proprietà del Comune dove è ubicato la l’alberghiero Giancardi-Galilei-Aicardi: l’edificio è costituito da due corpi di fabbrica collegati tra loro e realizzati in epoche differenti dal 1964 al 1992.

Dice Bonasera: “Ho voluto impostare il mio mandato di consigliere delegato all’edilizia scolastica, sulla conoscenza dei problemi e sull’informazione. Dopo aver preso visione delle necessità delle singole strutture scolastiche e dopo l’avvio dei lavori in tanti di esse, ho iniziato il giro d’incontri con i sindaci e gli amministratori dei paesi nei quali sono ubicate le scuole secondarie superiori”.

Riguardo l’alberghiero alassino, Bonasera aggiunge: “Nel 2018 è stata predisposta la vulnerabilità sismica dell’intero complesso. Predisposti i progetti di fattibilità e richiesti i finanziamenti al Miur. Ad oggi risulta finanziato solo l’intervento per l’ala nuova per un importo pari ad 800 mila euro (in fase di affidamento progettazione definitiva) i lavori inizieranno il prossimo anno. L’intervento sull’ala vecchia ammonta a circa un milione e 780 mila euro al momento non finanziato. In fase di esecuzione l’adeguamento alla prevenzione incendi per un importo di 320 mila euro”.

“E’ di questi giorni la richiesta, tramite il portale della Cassa Depositi e Prestiti, di finanziamento per la progettazione dell’adeguamento sismico dell’ala vecchia dell’Istituto Alberghiero per un importo complessivo di 75 mila euro (per la sola progettazione) di cui 15 mila a carico del bilancio provinciale. Con questo incarico riusciremo a capire definitivamente se la cifra necessaria sarà maggiore od inferiore a un milione e 780 mila euro preventivati e saremo pronti con un progetto definitivo a richiedere e ricercare i finanziamenti necessari a completare l’intervento”.

“Il vice sindaco Galtieri ha apprezzato la nostra visita e le informazioni che gli abbiamo fornito su di una struttura di proprietà del suo Comune. L’assessore Macheda ha evidenziato che, a seguito di interventi in corso presso le strutture sportive comunali, ci potrebbe essere la necessità di concedere in utilizzo alle società sportive alassine che ne facessero richiesta, la palestra dell’istituto alberghiero. Da parte nostra abbiamo assicurato che programmeremo un sopralluogo con i vigili del fuoco per verificare eventuali lavori necessari anche per la fruibilità esterna”.