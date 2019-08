Alassio, provoca incidente e fugge in auto: turista incastrato dalle telecamere e denunciato

Alassio. Provoca un incidente, per via di uno stop non rispettato, di fronte alla discoteca Le Vele, e fugge a bordo della sua auto, senza però tenere conto dell’efficacia dei sistemi di videosorveglianza e della professionalità degli agenti della stradale, che lo hanno incastrato.

A rimanere ferito in seguito al sinistro è stato un giovane motociclista che, all’arrivo della polizia stradale di Carcare (intervenuta sul posto), era già stato trasportato in ospedale in codice giallo.

Sul luogo dell’accaduto non era presente la controparte, ma diversi testimoni, che hanno riferito alla pattuglia di aver visto macchina allontanarsi dal luogo dell’incidente, fornendo anche alcune caratteristiche identificative.

I poliziotti della stradale si sono subito messi alla ricerca del possibile responsabile, riuscendo, poi, ad identificare il veicolo in questione grazie alle telecamere di sorveglianza presenti nelle vicinanze.

Le immagini, chiare ed evidenti, hanno immortalato un giovane mentre spostava l’auto poco più avanti del luogo del sinistro, avvicinandosi al ferito, seppur mantenendo una debita distanza, per poi allontanarsi repentinamente, seguito dal passeggero e da altre due persone. Il tutto senza fornire le generalità (previste dall’Art.189 C.d.S.) né attendendo l’arrivo dei soccorsi.

La ricostruzione della dinamica ha poi consentito di accertare come, in prossimità di un incrocio, l’autovettura, pur in presenza di uno “stop”, avesse omesso di dare precedenza al motociclo che, transitando regolarmente sulla sua corsia di marcia, si è trovato davanti l’autovettura senza possibilità di evitarla.

La stessa autovettura è stata poi ripresa da altre telecamere di sorveglianza sulla SS1 Aurelia nel comune di Albenga, direzione Ceriale. E i fotogrammi in questione sono stati richiesti e forniti dalla polizia municipale ingauna.

La costante sinergia nelle operazioni di identificazione e nella ricerca di possibili testimoni ha consentito agli operatori della polizia stradale di Carcare, diretti dall’ispettore superiore Fabrizio Kovacic, di individuare il numero di targa dell’autovettura e di conseguenza il proprietario e conducente.

Si tratta di un ragazzo piemontese, in vacanza sulla riviera ligure per un solo giorno. È stato quindi richiesto l’ausilio del personale del distaccamento della polizia stradale di Pinerolo che, nel pomeriggio di ieri, si è recata presso l’indirizzo di residenza del ragazzo, trovando sia lui che l’autovettura fortemente danneggiata.

La costanza nelle ricerche e la collaborazione di tutte le parti coinvolte hanno consentito di identificare in tempi brevi l’autore dell’incidente, che ora sarà destinatario di una denuncia per gli articoli 590 bis e 590 ter del codice penale (lesioni personali stradali gravi e fuga del conducente).

La vittima dell’incidente, invece, è cosciente, non in pericolo di vita, ed è stata da poco dimessa dall’ospedale con una prognosi di 90 giorni.