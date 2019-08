Alassio, investito in viale Hanbury mentre attraversa col cane: è grave

Alassio. Un uomo è stato investito ieri sera alle 23 ad Alassio in viale Hanbury, all’incirca all’altezza del Diana.

L’uomo stava attraversando la strada quando è stato centrato da una vettura guidata da un ragazzo. La dinamica è ancora in via di ricostruzione: in quel momento erano in corso i fuochi artificiali e secondo alcuni testimoni l’uomo, che aveva un cane al guinzaglio, avrebbe improvvisamente deciso di ornare indietro forse tirato proprio dall’animale, impaurito per i botti. Un cambio repentino che avrebbe indotto in errore l’automobilista.

L’uomo ha riportato traumi alla testa e al torace: immediatamente soccorso da un’ambulanza della Croce Bianca di Alassio, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Al momento si trova in Rianimazione in prognosi riservata.