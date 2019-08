Alassio, in consiglio comunale i riequilibri di bilancio

Alassio. Lunedì prossimo la delibera sui riequilibri di bilancio del Comune di Alassio sarà discussa in consiglio comunale con il parere positivo del revisori dei conti, chiamato a pronunciarsi sulle variazioni di bilancio attuate per ripristinare il cosiddetto fondo rischi.

“Un parere positivo – spiega Patrizia Mordente, assessore al bilancio del Comune di Alassio – che contiene alcune raccomandazioni di spending review per il prossimo bilancio di previsione. Si dovrà infatti pensare a ripristinare il fondo rischi rispetto ai contenziosi in essere del Comune di Alassio ereditati dalle precedenti amministrazioni e a monitorare l’avanzamento del piano triennale delle alienazioni”.

“Al momento non è possibile dettagliare l’importo dei tagli sul prossimo bilancio – prosegue Mordente – che è un documento tutto da progettare sulla base delle indicazioni ricevute. Dopo l’estate con gli uffici e gli amministratori avvieremo un confronto serrato che ci consenta di ripristinare il fondo rischi con le minori ricadute possibili su iniziative e opere pubbliche”.

Una situazione, quella venutasi a creare, figlia dei lavori in regime d’urgenza realizzati a seguito della mareggiata dell’ottobre scorso. Infatti, se è vero che la protezione civile ha provveduto a reintegrare le somme spese per far fronte all’emergenza, è anche vero che le ha vincolate a opere per la difesa del litorale e dunque non utilizzabili per ripristinare il fondo rischi.

“Non ci aspettavamo questo vincolo – conclude Mordente – per questo ci siamo trovati nella necessità di rivedere spese e conti – ma il parere del professor Fausto Guglielmi ci conforta nell’aver sempre operato correttamente, per il bene del Comune di Alassio. Ne approfitto per ringraziarlo per il grande supporto con cui ci ha affiancato in questa occasione”.