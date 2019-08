Alassio, il servizio di raccolta dei rifiuti resta in mano all’Ati: il Tar “congela” l’affidamento a Sat

Alassio. Proseguirà fino al 31 ottobre il rapporto tra il Comune di Alassio e l’associazione temporanea d’impresa che riunisce Eco Seib srl, Ecoin srl e Icos srl e che gestisce il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (e degli altri servizi collegati) sul territorio della città del Muretto. Ciò alla luce del pronunciamento con cui il Tar della Liguria ha deciso di sospendere l’affidamento “in house” dello stesso servizio alla società Sat spa a partire dal 14 agosto prossimo.

Andiamo con ordine. La Ati che riunisce le tre società ha preso in mano il servizio nel 2016. La scadenza del contratto era prevista per il 15 luglio scorso. Ad aprile, però, il consiglio comunale di Alassio ha stabilito di acquisire alcune quote della Sat spa di Vado Ligure per poter poi procedere con l’affidamento “in house providing” dello stesso servizio di igiene ambientale.

L’Ati, però, non è stata a guardare e ha presentato ricorso al Tar della Liguria chiedendo l’annullamento degli atti che hanno portato all’affidamento “in house” del servizio alla Sat di Vado. In attesa di discutere la domanda (cosa che avverrà il 26 settembre) il Tribunale Amministrativo Regionale ha stabilito di sospendere temporaneamente l’efficacia di tali provvedimenti e quindi di “congelare” l’affidamento del servizio a Sat.

A causa della scadenza del contratto con l’Ati e senza una nuova società pronta a subentrare, poiché “la gestione del servizio di igiene ambientale costituisce un servizio pubblico essenziale, necessario alla comunità, la cui interruzione sarebbe certamente causa di gravi e perduranti pregiudizi alla salute pubblica e all’ambiente, con pesanti ricadute sull’ecosistema e sulle attività umane ed esso connesse, tale da rappresentare un’emergenza sanitaria di igiene pubblica”, il Comune di Alassio ha stabilito di prolungare il rapporto con l’Ati, rinviando al 31 ottobre prossimo la scadenza dell’appalto.