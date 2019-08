Alassio, controlli antidroga dei carabinieri: in manette “pusher della movida”

Alassio. Nel corso del weekend, nell’ambito di serrati controlli antidroga ad opera dei carabinieri della compagnia di Alassio, è stato tratto in arresto, in flagranza di reato, un “pusher della movida”.

Si tratta di H.N., 26enne albanese, residente nella provincia di Savona. Gli uomini del nucleo operativo e radiomobile, dopo aver notato i suoi movimenti “sospetti” nelle adiacenze di un noto locale notturno della movida del ponente alassino, lo hanno fermato e perquisito.

È stato trovato in possesso di 7 grammi di cocaina, già predisposta in “dosi” confezionate e pronte per essere spacciate.

Il giovane, nella mattinata odierna, è stato tradotto dinanzi al giudice monocratico del tribunale di Savona per essere giudicato nell’ambito del “rito direttissima”: arresto convalidato, con obbligo di dimora nel comune di Loano, dalle 21 alle 6.

Nello stesso contesto operativo, nei luoghi della movida alassina, i carabinieri hanno segnalato all’autorità amministrativa 11 giovani, tutti maggiorenni e studenti, provenienti in parte dall’area torinese e in parte da quella milanese, nonché un giovane abitante ad Albenga, recuperando allo stesso tempo, complessivamente, 35 grammi circa di sostanza stupefacente (marijuana e hashish).

Analogamente, i carabinieri del comando della stazione di Laigueglia, hanno segnalato un diciassettenne, studente, incensurato, abitante nella provincia di Parma, trovato in possesso, durante un controllo di “polizia preventiva” di circa 2 grammi di hashish.