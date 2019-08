Ai Bagni Villa Paolina di Pietra una raccolta fondi a favore di Marco Centino

Pietra Ligure. Una festa in spiaggia con uno scopo benefico: raccogliere fondi per l’acquisto di una Fes Bike da donare a Marco Centino. E’ quella che si terrà giovedì 22 agosto presso i Bagni Villa Paolina da Umberto di Pietra Ligure.

La manifestazione si tiene nell’ambito del Sunset Beach Festival, la grande “festa sulla spiaggia al tramonto” che dalle 19 e per tutta la serata animerà le spiagge del litorale pietrese con musica, street food, cene a tema, mercatini e spettacoli per adulti e bambini.

Dalle 19.30 i Bagni Villa Paolina offriranno specialità street food a base di gamberone e zuppa di pesce del ristorante Mon Pere (dell’Hotel Continental) e, dopo cena, musica e tanto divertimento con i piedi nella sabbia con dj Manu in consolle, Marco alla voce e Paolo alle luci.

Durante la serata, come detto, è in programma una raccolta fondi a favore di Marco Centino, il giovane sportivo che a giugno 2018 è stato vittima di un grave incidente stradale. L’iniziativa fa da “preludio” alla “Partita del Cuore” che il 13 settembre vedrà fronteggiarsi a Pietra Ligure la Nazionale Calcio Tv ed il “Team Stone (Pietra) per Marco”, composto da membri delle tante associazioni del territorio e anche da qualche politico locale.