Ad Alassio la tappa ligure del Beach Bocce Tour

Alassio. In attesa del campionato mondiale Under 18/23 che si terrà dal 24 al 28 settembre presso il Palaravizza, ad Alassio proseguono le iniziative di promozione delle bocce.

Dopo il torneo junior, per la specialità delle beach bocce è arrivato il momento della competizione riservata agli adulti. Dopodomani, domenica 25 agosto, esattamente 30 giorni prima dell’inizio della rassegna iridata, piazza Partigiani, storica sede della Targa d’oro, sarà il teatro della tappa ligure del circuito nazionale Fib. Sulle quattro corsie, appositamente allestite, saranno sedici le formazioni che si sfideranno per aggiudicarsi l’Estathé Alassio Cup e il pass (uno solo il posto a disposizione) per la finale nazionale del 31 agosto a San Benedetto del Tronto, dove saranno impegnati i vincitori delle varie tappe organizzate per conto della Federbocce in tutta Italia.

Le iscrizioni sono ancora aperte e si possono effettuare contattando i seguenti recapiti: 3358386433 o colbalassio@gmail.com.

La gara (arbitro Gianenrico Gontero), a coppie, è aperta a tutti, uomini e donne, anche non tesserati, e scatterà alle 9,30, con finale prevista intorno alle ore 18. La formula è quella della doppia eliminazione (minimo due partite a formazione), tipica del beach volley. Ad aderire sono già stati anche alcuni giocatori piemontesi. Un posto in tabellone è stato garantito ai vincitori della gara promozionale che si è disputata nella serata di ieri presso la spiaggia del Don Bosco.

L’organizzazione dell’Estathé Cup è curata dal comitato organizzatore locale Bocce Alassio e dalla Bocciofila Alassina, in collaborazione con Fib, Comune di Alassio e Alassio Summer Town.

La premiazione avrà luogo in serata, sul palco di piazza Partigiani, nell’ambito dello spettacolo, curato dallo showman Gianni Rossi, Bocce e Musica, che prevede anche l’elezione di Miss Beach Bocce Alassio 2019 e il lancio, anche tramite la proiezione di alcuni spettacolari filmati, del Mondiale di settembre.

E proprio a proposito della rassegna iridata, è in questi giorni salito a 22 il numero dei Paesi iscritti, ovvero Algeria, Argentina, Australia, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Croazia, Estonia, Francia, Giappone, Italia, Libia, Monaco, Montenegro, Perù, Russia, Serbia, Slovenia, Sudan, Svizzera, Tunisia e Turchia.

Alcune rappresentative giungeranno nella Città del Muretto già da domenica 22, direttamente dal Principato di Monaco, dove la settimana precedente è in programma il prestigioso Trofeo Denis Ravera.

Il sito dell’evento, in continuo aggiornamento, è www.alassio2019.com.

.