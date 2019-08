“Action day”, giornata contro abusivismo e contraffazione: 2 arresti e 5 denunce

Provincia. Lo scorso 18 luglio è andato in scena l’“Action day”, giornata dedicata specificamente al contrasto della contraffazione e dell’abusivismo commerciale.

I controlli hanno impegnato complessivamente 124 operatori di polizia (e hanno coinvolto la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e le Polizie locali), in particolare nelle spiagge, nei centri storici, nelle arterie stradali, nelle aree mercatali e commerciali.

Nel corso degli interventi sono state controllate 150 persone, di cui 2 arrestate e 5 denunciate in stato di libertà. Sono stati effettuati 7 sequestri penali e 9 sequestri amministrativi, che hanno consentito di sottrarre al mercato illecito un ingente quantitativo di prodotti appartenenti ad una vasta gamma di categorie merceologiche, da quelle più tradizionali (abbigliamento, calzature ed accessori per la moda), alle più moderne (elettronica ed informatica e giocattoli, potenzialmente dannosi per la sicurezza dei bambini).

Complessivamente, l’operazione ha condotto al sequestro di merce per un totale di circa 3 mila articoli.

Iniziativa promossa a livello nazionale dal Dipartimento della pubblica sicurezza, pianificata a livello territoriale dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e articolata sulla base di ordinanze del Questore.