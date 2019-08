Accoltellamento in Darsena a Savona dopo una lite tra due giovani: una denuncia

Savona. Una profonda ferita da coltello alla mano destra è il risultato di una lite tra due giovani, uno domenicano e uno egiziano, avvenuta in Darsena questa notte.

Ad essere denunciato per lesioni personali aggravate dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Savona è l’egiziano, E.G.M.G. 20enne, residente a Savona, già gravato da precedenti penali.

I militari infatti, al termine degli accertamenti, hanno appurato che tra i due è nata una discussione per futili motivi che è scaturita in una violenta colluttazione, durante la quale E.G.M.G., con un coltello a serramanico, ha colpito il domenicano alla mano procurandogli una profonda ferita: sul posto sono intervenuti automedica del 118 e militi della Croce Bianca di Savona che hanno trasportato il ferito all’ospedale San Paolo, per lui 30 giorni di prognosi.

L’arma da taglio è stata sequestrata e per l’egiziano scattata la denuncia in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.