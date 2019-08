A Viola Saint Grèè il tradizionale campo della parrocchia di San Bernardino

Albenga. Nella splendida cornice di Viola Saint Grèè, dall’11 al 17 agosto, si è svolto il tradizionale campo della parrocchia di San Bernardino di Albenga presso la casa alpina “Luigi Barbieri”.

“Più di trenta bambini sono stati accolti trascorrendo una settimana dedicata ai valori cattolici, all’amicizia, al gruppo e allo spirito di aggregazione. Il Parroco Can.Don Alessandro, gli educatori Alessio, Lucia e Benny, i giovani animatori, gli addetti alla cucina e alle pulizie. Chef Aldo, Marilena, Maria Angela, Sergio, Simone, Giovanna e Lia si sono presi cura dei tanti bambini presenti al campo parrocchiale dedicando loro questi giorni a cavallo di Ferragosto. Un grazie particolare va ai sacerdoti che si sono accollati tutti gli impegni in parrocchia per consentire al nostro parroco di essere con noi” spiegano dalla parrocchia.

“La S.Messa a inizio giornata, le varie attività preparate dagli educatori, le gite in mezzo alla natura, le serate a tema hanno contribuito a far vivere un’esperienza unica e con i sani valori cattolici augurandoci che sia stata una settimana indimenticabile per i bambini che hanno partecipato al campo. Grazie ai genitori che sostengono il desiderio dei figli di partecipare ai campi: senza questo appoggio, non sarebbe possibile realizzare un’esperienza così bella. Un valore che è testimoniato dalle lacrime di commozione che, alla fine di ogni campo, rigano il volto dei ragazzi. Segno che qualcosa di grande è stato costruito” commenta il responsabile educatore Alessio Pinto.