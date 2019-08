A Savona c’è una “Aiuola allestita con erbe spontanee”: cartello ironico contro il Comune

Savona. “Aiuola allestita con erbe spontanee. Non calpestare”. È questo il curioso cartello (probabilmente indirizzato al Comune di Savona) scritto a mano (con evidente tono ironico) e apposto da alcuni ignoti.

L’aiuola in questione si trova a Legino, in via Cadorna, angolo via Bove, nei pressi della banca Carige. Sarebbe dovuta essere interessata dalla realizzazione di una pista ciclabile, ma ora tutto risulta in stato di totale abbandono.

L’aiuola, evidentemente poco curata, risulta “popolata” da erbacce e non mancano anche rifiuti e sporcizia.