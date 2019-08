A Sassello festa del patrono San Bernardo da Chiaravalle

Sassello. La festa del patrono, San Bernardo da Chiaravalle, a Palo rappresenta un importante momento di preghiera ma anche il “giro di boa” dell’estate sassellese.

E in attesa di festeggiare ad ottobre Chiara Badano, la splendida beata sassellese che pervade della sua luce i cuori di tutti coloro che credono, ecco la celebrazione che si è svolta nella frazione.

Alla solenne celebrazione, presieduta dal parroco don Mirco Crivellari, erano presenti un centinaio di persone tra cui la confraternita sassellese di Nostra Signora del Suffragio e San Filippo Neri.

Durante l’omelia Don Mirco ha ricordato la figura di questo santo straordinario, San Bernardo di Chiaravalle, il quale è stato maestro di vita per generazioni di religiosi.

“Secondo un’antica leggenda locale, il santo avrebbe fatto tappa anche a Palo in occasione della sua evangelizzazione del Nord Italia. “La statua trasportata in processione fu realizzata in legno di tiglio circa trenta anni fa’” spiegano con orgoglio i parrocchiani locali.