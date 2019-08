A Sagralea presente anche il nucleo cinofili ponente ligure di Accademia Kronos

Albenga. Il nucleo cinofili ponente ligure di Accademia Kronos sarà presente a Sagralea dal 13 al 18 agosto.

“Oltre alla presentazione del calendario 2020, realizzato con il mirabile impegno di alcune classi delle scuole primarie: ‘Valentina Ordano’ di Alassio, ‘Redemtoris Mater’ di Albenga e ‘Angiolo Silvio Novaro’ di Andora, al nostro stand prenderanno il via le iscrizioni al corso per Guardia ambientale zoofila, conduttore cinofilo o Osservatore ambientale di Accademia Kronos” spiegano dall’associazione.

“Ci sarà anche il gioco dei tappi, con il quale grandi e bambini potranno vincere giochi, pelouches o piante aromatiche della piana di Albenga. Vi aspettiamo anche solo per offrirvi un aperitivo prima di apprestarvi alla degustazione delle specialità della sagra. Tutte le offerte ricevute saranno utilizzate per le cure di animali in difficoltà del ponente ligure” concludono dal nucleo cinofili ponente ligure di Accademia Kronos.