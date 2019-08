A Plodio e Cosseria una fiaccolata in ricordo di Alessandro Sciutto

Plodio/Cosseria. Una fiaccolata per il piccolo Alessandro. E’ quella che venerdì 16 agosto la comunità della cittadina valbormidese dedicherà al 13enne che domenica scorsa è deceduto in un grave incidente stradale avvenuto a Borgo San Dalmazzo.

Il ragazzino era in auto insieme ai genitori, Cinzia e Marcello Sciutto. Nell’incidente avvenuto nel cuneese, in cui l’auto guidata dalla mamma è uscita di strada finendo in un canale, le ferite riportate dalla coppia non destano preoccupazioni, ma per Alessandro, studente della scuola secondaria di primo grado di Millesimo, l’impatto non ha lasciato scampo.

La drammatica scomparsa di Alessandro ha sconvolto gli abitanti della cittadina e quanti conoscevano la famiglia, che aveva scelto di abitare in una zona periferica di Plodio, ossia località Gigli, per la tranquillità e l’amore per la natura.

Il sindaco di Plodio Gabriele Badano ed il suo collega di Cosseria (dove il bimbo andava a scuola) Roberto Molinaro hanno deciso di organizzare una fiaccolata per manifestare la vicinanza sua, delle amministrazioni e di tutti i concittadini alla famiglia Sciutto.

Il programma dell’iniziativa prevede alle 20 la partenza del corteo dalla scuola Gaiero di Cosseria (a fianco del municipio, un centinaio di metri dopo il Museo della Bicicletta); si proseguirà per Plodio Alta dove i partecipanti si riuniranno ai plodiesi. Da qui si proseguirà fino all’abitazione della famiglia Sciutto e si ritornerà davanti al comune e alla chiesa di Plodio. Alle 21 presso la chiesa di Plodio verrà recitato il rosario.

I due sindaci raccomandano “di rispettare il codice della strada, le eventuali indicazioni delle forze dell’ordine e della protezione civile che ci accompagneranno e di indossare la pettorina visibile di notte”.