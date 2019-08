A Plodio bandiere a mezz’asta in segno di lutto per la perdita di Alessandro

Plodio. La notizia della morte improvvisa di Alessandro, nel tragico incidente di ieri nel cuneese, ha scosso l’intera Val Bormida, incredula e addolorata per la famiglia Sciutto, per mamma Cinzia, papà Marcello e il fratello Christian. La salma è ora a Cuneo, e non si sa ancora se verrà effettuata l’autopsia, anche se sembra esclusa.

Il ragazzino, che avrebbe dovuto iniziare a settembre l’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado a Millesimo, era conosciuto anche a Cosseria, dove ha frequentato la primaria. Come ricordano alcuni commercianti carcaresi, era un appassionato di buona cucina e gli piaceva fare personalmente la spesa per poter decidere cosa mettere in tavola, con l’avvallo dei genitori che conoscevano le sue doti da gourmet. Una perdita dolorosa, ingiusta e pesante per la sua famiglia e per la comunità di Plodio, dove viveva in località Gigli.

Da oggi bandiere a mezz’asta listate a lutto sventolano dal municipio, ed è proprio il sindaco, Gabriele Badano, che esprime cordoglio e vicinanza: “La notizia ha scioccato e intristito tutti. Non ci sono parole per un tale dolore. Rinnovo le partecipazioni e la vicinanza da parte mia, della mia famiglia e come sindaco di tutto il paese – commenta il primo cittadino – I miei compaesani hanno spontaneamente deciso di togliere le decorazioni che avevamo installato lungo le strade e intorno alle nostre abitazioni in occasione della festa del paese.

Tutti coloro che ho sentito sono profondamente scossi, alcuni mi hanno chiamato per esprimere il dolore sincero e la vicinanza sentita alla famiglia. Un dolore così grande è incolmabile, ma cristianamente voglio dire che l’amore è la sola risposta al male, che non riusciamo a comprendere, con la preghiera ci avviciniamo a Dio che è amore. Il Signore è vicino a chi soffre”.