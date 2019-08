A Pietra Ligure i grandi nomi del cabaret per una serata tutta da ridere

Grande serata di cabaret il prossimo 26 agosto a Pietra Ligure.

Sul palco allestito in piazza San Nicolò, a partire dalle ore 21 e 30, si alterneranno quattro comici davvero d’eccezione, che saranno protagonisti di uno spettacolo unico e all’insegna del massimo divertimento.

Tutti hanno fatto parte del cast della nota trasmissione Zelig, ma anche di Colorado e Buldozzer, tutti sono artisti poliedrici, con molta esperienza alle spalle e con performance di varia natura: nell’estate pietrese ecco entrare in scena Andrea Di Marco, Enrique Balbontin&Ceccon e Raco.

Grandi nomi per una serata tutta da ridere… E da non perdere!

Andrea Di Marco: dal Zeneize al British English, un comico a tutto tondo, è il presidente del Movimento Estremista Ligure, descrive i difetti degli italiani nelle Italian British lessons e spopola nel web con le lezioni di genovese.

Balbontin&Ceccon: “Torta di riso? Finita!”. Hanno legato il loro nome e la loro comicità a questa famosa battuta, metafora ironica della presunta scarsa ospitalità delle strutture turistiche liguri. Enrique Balbontin, comico e cabarettista noto per le sue lezioni di dialetto savonese, si esibirà insieme al collega Andrea Ceccon. I due volti storici del cabaret porteranno in scena con lo spettacolo ‘Lezioni di savonese’, uno spaccato dell’accoglienza tipica ligure in modo irriverente e al contempo esilarante, attraverso le indimenticabili serie di sketch dedicati alla famigerata ospitalità della torta di riso finita e al tormentone ‘Ciao Milano!’

Daniele Raco: savonese classe 1972, lavora come comico e autore nel mondo del cabaret italiano, con più di quindici anni d’attività, esibizioni dal vivo e cinque spettacoli da solista. Ha collaborato con format televisivi quali “Ci vediamo” su Rai Uno, “Mai dire domenica”, “Comedy Club” e “Zelig”. Anche a livello teatrale è stato autore e interprete in diversi spettacoli.

Posto unico per la serata: 10 euro.

Info e prevendite biglietti a Pietra Ligure presso: “Il Giardino di Dafne” in via Garibaldi 9 e presso “Ottica Pietrese” in piazza San Nicolò – tel: 019/627710.

L’evento è organizzato dall’associazione “Facciamo Centro” e dal Comune di Pietra Ligure.