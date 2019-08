A Marina di Loano tutte le proposte per “il giorno più bello” con il primo Marina Wedding Day

Loano. Stai organizzando il giorno del tuo matrimonio e stai cercando l’abito da sogno? Un parrucchiere ed un truccatore in grado di renderti la sposa più bella? La torta da favola? Un fotografo capace di immortalare al meglio la tua felicità e quella di chi ti vuole bene? Allora il “Marina Wedding Day” è l’evento che fa per te.

Domenica 15 settembre dalle 15 alle 20 lo Yacht Club Marina di Loano e “Il Ristorante YCML” si trasformeranno in una suggestiva location per matrimoni ed ospiteranno wedding-planner, designer di abiti, truccatori, parrucchieri, pasticcieri, i quali presenteranno le loro migliori creazioni per “il giorno più bello”.

Accolti dallo staff dello Yacht Club e de “Il Ristorante YCML”, i partecipanti potranno visitare le sale interne e le splendide terrazze sul mare e scoprire la perfetta “mise en place” da cerimonia nonché le ultime tendenze di abiti da sposa e da sposo, bomboniere, wedding planners, parrucchieri, servizi fotografici e video.

Durante il pomeriggio è in programma anche una sfilata di abiti da sposa e da sposo durante la quale i visitatori potranno vedere da vicino le ultime novità di moda.

E chi sta cercando una location unica per il proprio servizio fotografico potrà fare un giro sullo splendido yacht che, a richiesta, potrà trasformarsi in “studio galleggiante” ed ascoltare i consigli dei fotografi presenti.

Ospite speciale del “Marina Wedding Day” sarà Anna Frascisco, una delle più conosciute event e wedding planner in campo internazionale. Durante il workshop (gratuito) di cui sarà protagonista, l’esperta si metterà a disposizione dei presenti rispondendo a domande e fornendo utili consigli per rendere indimenticabile il giorno del proprio matrimonio.

Al termine i partecipanti potranno assaggiare le proposte culinare ed ammirare gli allestimenti da banchetto dello YCML e de “Il Ristorante YCML”, in grado di ospitare qualsiasi tipo di evento, dal pranzo di nozze alla festa di compleanno.

Per maggiori informazioni e tutti gli aggiornamenti sul programma del “Marina Wedding Day” vi invitiamo a seguire la pagina Facebook di Marina di Loano e “Il Ristorante YCML”.