A Loano l’ultima selezione di “Miss Riviera delle Palme” con i comici di Colorado

Loano. E’ in programma oggi, martedì 20 agosto, alle 21.30 ai Bagni Miramare di Loano l’ultima selezione di “Miss Riviera delle Palme e Reginetta del CarnevaLoa”, il concorso di bellezza organizzato dall’associazione Vecchia Loano con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

Per le aspiranti miss sarà l’ultima occasione per poter entrare a far parte delle “magnifiche 15” che domenica sera parteciperanno alla finalissima.

“Siamo felici che alle selezioni abbia partecipato un gran numero di ragazze – spiega il presidente di Vecchia Loano Agostino Delfino – Sicuramente la possibilità di poter accedere alla finale dà maggiore lustro al nostro concorso, che continua la sua evoluzione”.

Da “semplice” concorso di bellezza, infatti, “Miss Riviera delle Palme e Reginetta del CarnevaLoa” è diventato uno show a tutto tondo: quest’anno la serata dell’ultima selezione sarà arricchita dalla presenza di tre cabarettisti di Colorado: si tratta di Mauro Villata, Gianpiero Perone e Massimo De Rosa.

“Vi aspettiamo numerosi sta sera ai Bagni Miramare per l’ultima selezione e domenica per la finalissima. Saranno due splendide serate di bellezza e divertimento”.