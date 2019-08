A Laigueglia la tradizionale “Festa di Nostra Signora delle Penne”

Laigueglia. Oggi, lunedì 5 agosto, come da tradizione ormai ultra-secolare, in occasione della Madonna della Neve presso il piccolo Santuario sul promontorio di Capo Mele a Laigueglia si è celebrata la festa di Nostra Signora delle Penne.

Le funzioni sono state aperte dalla tradizionale messa delle 7 concelebrata come lo scorso anno dal parroco di San Matteo in Laigueglia e dal parroco “del cuore Immacolato di Maria” di Andora.

Alle 18 altra messa alla presenza delle autorità civili e militari con delegazioni della Marina Militare, Aeronautica, Polizia, Carabinieri, Protezione Civile, quindi la benedizione e successivo lancio in mare da parte dell’equipaggio di una motovedetta della Guardia Costiera di Alassio di una corona in memoria di tutti i marinai e pescatori periti in mare.

La messa (caso più unico che raro nel suo genere) sarà anche ascoltabile anche dalle unità presenti nel tratto mare sottostante il Santuario, dove oltre alle imbarcazioni della Marina Militare, della Polizia, dei pescatori di Laigueglia, della locale scuola vela, del diving club di Andora, potranno partecipare tutti i privati che lo vorranno.

Questo il programma completo delle celebrazioni: alle 6 il “Cammino alle Penne” con partenza dalla chiesa parrocchiale alla volta del Santuario di Nostra Signora delle Penne; alle 7 messa alle Penne, concelebrata con il parroco e i fedeli della parrocchia del Cuore Immacolato di Maria in Andora; alle 16.30 partenza da via Mazzini del trenino turistico alla volta delle Penne; alle 17 visita guidata; alle 18 messa alle Penne (ascoltabile anche dalle barche in mare); alle 18,45 inaugurazione “Memoriale ai pescatori e marinai” periti in mare; alle 19 deposizione in mare, antistante il Santuario, di una corona di fiori in memoria di tutti i pescatori e marinai; alle 19,15 partenza del trenino turistico per il ritorno a Laigueglia.