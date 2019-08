A Carcare compaiono adesivi con scritto “Parlateci di Bibbiano”. Il Pd: “Provocazione stupida”

Carcare. Sulle bacheche del Partito Democratico di Carcare, in piazza Caravadossi e via Castellani, sono apparsi da diversi giorni adesivi con su scritto “parlateci di Bibbiano”

“Una provocazione stupida, – hanno tuonato dal Pd di Carcare, Bormida, Pallare e Plodio. – Una speculazione politica sulla pelle di bambini innocenti. Questi anonimi (ma nemmeno poi tanto) che sbandierano indignazione per Bibbiano, sono quelli che applaudono ‘i pesci che si mangiano i morti’ nel Mediterraneo, quelli dal vociare insulso che hanno dimenticato il valore del rispetto, del dolore e del silenzio”.

“Chi ha avuto questa pensata dovrebbe vergognarsi. Noi del Partito Democratico non abbiamo nessun problema a discutere di Bibbiano, a parlarne con chiunque e ad affrontare la questione, in qualsiasi momento ed ambito, anche se la questione solo in minima parte è politica, visto che il sindaco Andrea Carletti (del PD) è accusato di abuso d’ufficio per aver violato le norme sull’affidamento dei locali dove si svolgevano le sedute e non di abusi”.

“Eppure da settimane si va avanti con la storia dei ‘pedofili del PD’, anzi dei ‘PDofili’, con gli adesivi, con gli slogan. Questa mattina abbiamo fatto denuncia presso i Carabinieri e ci aspettiamo che, trovati i responsabili di questo gesto disgustoso, siano multati in maniera salata, come prescrive la Legge. Devolveremo il risarcimento ad un’associazione carcarese per il sostegno sociale”, hanno concluso.