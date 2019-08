Borghetto Santo Spirito. Realizzati 12 nuovi parcheggi completamente gratuiti e potenziata la pubblica illuminazione in largo Doria.

“È stata così restituita alla cittadinanza una zona che presentava alcune criticità” il commento del sindaco di Borghetto Santo Spirito Giancarlo Canepa.

Foto 2 di 2



“Dopo piazza Fermi (parte lastricata), largo Govi (recentemente dotato di nuova e performante illuminazione a LED) e piazzale ex Scuole Fasce, prosegue l’impegno di questa amministrazione nella realizzazione di parcheggi gratuiti e senza limitazioni orarie ad uso di residenti e turisti”.

“In questi due anni sono stati realizzati 200 nuovi parcheggi per auto liberi da pagamento o zona disco oltre a numerosi posti per moto e scooter soprattutto nella zona di piazza Libertà, piazza Caduti sul Lavoro e a ridosso del lungomare. Ma non solo. Sono state bonificate e rese utilizzabili due aree in via Olimpia dove possono sostare anche pullman e mezzi di grandi dimensioni”.

“A ciò si aggiunge l’istituzione di un abbonamento mensile per i parcheggi a pagamento destinato al centro storico, cioè alla zona che presenta maggiori problematiche legate al numero dei posti auto disponibili” conclude il sindaco di Borghetto.