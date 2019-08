A Borghetto i bimbi diventano pasticcieri con il primo “Memorial Toty Catanese” in ricordo del maestro del lievito

Borghetto Santo Spirito. E’ in programma mercoledì 4 settembre alle 17 presso il palazzetto dello sport di Borghetto Santo Spirito il primo “Memorial Toty Catanese – Bimbi Pasticceri” organizzato dall’associazione Vivi Borghetto con il patrocinio del Comune di Borghetto per ricordare Toty Catanese, il “maestro del lievito” scomparso a settembre dello scorso anno all’età di 69 anni.

Ad un anno dalla scomparsa di Toty i famigliari, gli amici ed i colleghi del “maestro” hanno voluto con un’iniziatva unica e particolare volta anche ad avvicinare i più piccini all’arte della pasticceria: per tutto il pomeriggio, infatti, i bimbi saranno protagonisti di una gara di pasticceria con in palio tanti premi e gadget.

Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi alla pasticceria-caffetteria “Colazione da Fili” di corso Europa a Borghetto contattando i numeri 328.0506310 (Elisa) o il 340.8293474 (Andrea). L’iscrizione è gratuita.

Nato in un mulino alle porte di Palermo ma trasferitosi in tenera età nel savonese, iniziò il suo percorso a 12 anni come apprendista in una pasticceria. Per tutta la sua vita lavorativa si è dedicato essenzialmente ai prodotti lievitati, impegnandosi nella diffusione dell’uso del lievito madre in tutta Italia. E’ considerato il “papà” del panettone siciliano perchè fu tra i primi a tenere corsi in Sicilia, più di 25 anni fa.