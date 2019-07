Weekend di controlli dei carabinieri ad Alassio, raffica di denunce

Alassio. Durante il fine settimana i carabinieri di Alassio hanno eseguito una intensa e capillare attività di controllo dei rispettivi ambiti territoriali, mirata a contrastare reati di natura predatoria e quelli legati all’attività di consumo e spaccio di sostanze stupefacenti specie in prossimità di zone generalmente frequentate da giovani o gruppi della “movida” del ponente ligure.

Particolare attenzione è stata rivolta alla circolazione stradale, specialmente quella notturna, con mirati controlli – attraverso l’uso di apposite apparecchiature per l’accertamento e misurazione del tasso alcolemico – specie in concomitanza con l’orario di uscita dalle discoteche, nei pressi delle quali i Carabinieri hanno predisposto posti di controllo.

Nel corso dei controlli sono state denunciate 6 persone, incensurate, per guida in stato di ebbrezza alcolica, più un torinese, anch’egli incensurato, per detenzione ai fini di spaccio di circa 13 grammi di marijuana già confezionata in singole dosi. Inoltre due persone sempre provenienti dalla provincia di Torino sono state segnalate alla Prefettura perché trovate in possesso rispettivamente di 4 e 2 grammi di marijuana.

Nello stesso servizio, i carabinieri hanno rintracciato un cittadino albanese (dimorante in Alassio) “colpito” da ordine di esecuzione e di carcerazione (con momentanea sospensione della pena) emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona responsabile di tentata rapina, lesioni personali, minaccia e violazione della legge sull’immigrazione (commessi nel 2018 ad Alassio).

Denunciata poi una giovane di 22 anni, incensurata, proveniente dalla provincia di Cuneo che, all’interno di un negozio di telefonia di Alassio, approfittando della momentanea distrazione del titolare, ha tentato di rubare una cover per telefono cellulare. Denunciate anche due giovani donne provenienti dalla provincia di Torino (originarie dall’area balcanica), con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, ritenute responsabili, in concorso, di due furti in abitazione ad Alassio. Con sé, oltre alla refurtiva (oggetti in oro restituiti alle vittime), avevano arnesi atti allo scasso.

Altri due uomini, uno di 50 anni il secondo di 35 anni, ambedue italiani e incensurati, abitanti nella riviera alassina, sono stati denunciati per danneggiamento aggravato. Il primo perché al culmine di una lite (sfociata per motivi privati) con il proprio scooter ha distrutto e reso inutilizzabile la porta di ingresso dell’abitazione di una donna ad Alassio: all’arrivo dei carabinieri, che hanno proceduto al fermo, l’uomo è risultato in stato di ebbrezza alcolica. Il 35enne invece è stato denunciato perché al culmine di una lite con il titolare in un pubblico esercizio di Andora ha danneggiato parte dell’arredo del locale.

Infine un cittadino di origine albanese, domiciliato ad Albisola, con precedenti di polizia, durante un controllo stradale è stato denunciato per il mancato adempimento all’ordine del Questore della Provincia di Savona di lasciare il territorio nazionale.

Nelle sopra varie fasi di controllo del territorio, i Carabinieri della Compagnia di Alassio sono stati coadiuvati attivamente dal personale del Nucleo Cinofili Cc e Nucleo Elicotteri Cc. di Villanova di Albenga.